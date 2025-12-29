Стало известно, сколько россиян планируют подрабатывать в новогодние праздники

Большая часть опрошенных россиян продолжают ассоциировать Новый год с семейным праздником (41%) и поводом насладиться волшебной атмосферой (37%).

Тем не менее 34% признались, что планируют подрабатывать в новогодние праздники, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ventra Go! (есть у «Газеты.Ru»).

Для сравнения, в прошлом году подрабатывать собирались четверть опрошенных (26%). 34% сообщили, что не планируют подрабатывать, но не скрывают, что такая необходимость может возникнуть на новогодних праздниках.

Из числа тех, кто подрабатывает в новогодние, 44% будут совмещать основную работу с подработкой, а 36% планируют подработать на основной работе. 20% займутся только подработкой.

Россияне считают, что в декабре и январе самое высокое вознаграждение у курьеров и сборщиков заказов (40%), аниматоров (33%), а также работников ретейла (18%) и общепита (9%). Половина подрабатывающих планирует заработать более 50 тыс. рублей за две недели.

Несмотря на праздничные дни россияне готовы тратить на подработку до восьми часов в день (64%), треть — до четырех часов (30%). Остальные готовы работать больше.

Подрабатывать на текущем месте работы планируют 76% сотрудников ретейла и доставки. Эти же сферы привлекают специалистов из других направлений: попробовать себя в праздничной подработке хотели бы представители туризма (15%), сферы услуг и товаров повседневного спроса (14%) и медиа (11%).

Среди наиболее популярных вариантов дополнительной занятости в праздники оказались сборщик заказов (26%), таксист (18%), курьер (17%), работник торгового зала (12%).

Жертвовать праздником во имя подработки россияне готовы из-за повышенной оплаты труда (43%), желания провести время с пользой (21%). Пятая часть призналась в необходимости заработать на праздники детям и близким. Еще россияне отмечают, что работать в праздники их вынуждает специфика профессии — так ответили 16%.

Желания россиян на Новый год за год практически не изменились: треть надеется обрести финансовую стабильность, 26% — меньше работать. 17% считают, что самое важное — здоровье и благополучие близких. Чуть реже россияне желают достичь личных целей (13%) и найти свое призвания (12%).

В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян.

Ранее в Госдуме рассказали о коротких майских праздниках в 2026 году.