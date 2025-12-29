Названы риски введения шестидневки в России

Простое увеличение количества рабочих дней часто приводит к обратным результатам — снижению эффективности сотрудников и ухудшению их состояния, заявил «Газете.Ru» гендиректор «Стахановца» Дмитрий Исаев. Так он прокомментировал предложение перевести россиян на шестидневку.

«Анализ рабочего поведения сотрудников демонстрирует, что максимальная продуктивность обычно держится в течение четырех-пяти часов в день. К концу стандартной пятидневной недели концентрация и качество работы заметно падают. Добавление шестого дня, скорее всего, станет еще одним днем низкой результативности, а не прорывом. При этом расходы компании на обеспечение работы в этот день — от электричества до поддержки систем — будут значительными. В компаниях с перегруженным графиком показатели эмоционального выгорания и психологического отстранения от работы выше на 25–40%. Шестидневка может закрепить это состояние», — отметил Исаев.

По его словам, в результате бизнес получит не дополнительную энергию, а уставших сотрудников с низкой концентрацией. Это напрямую повлияет на качество решений, клиентский сервис и общую атмосферу в коллективе, считает Исаев.

По его словам, потенциал для роста экономики лежит не в увеличении часов, а в разумном использовании времени: до 30% рабочего времени теряется из-за неотлаженных процессов, долгих согласований или неудобных инструментов. Внедрение современных систем управления и автоматизация рутины могут поднять личную эффективность на 15–20% без увеличения продолжительности труда, подчеркнул Исаев. Гибкие форматы работы при грамотном внедрении также показывают рост удовлетворенности сотрудников при сохранении результатов, констатировал эксперт.

«Предложение о шестидневке исходит из устаревшего представления, будто можно механически добавить рабочие часы и получить больше результата. Сегодня экономический успех зависит от интеллектуального вклада, внимания и вовлеченности людей. Эти вещи не растут пропорционально отработанному времени. Наоборот, при перегрузке они снижаются. Вместо того чтобы увеличивать неделю, стоит проанализировать, куда уходит время в рамках пяти дней, и устранить потери. Такой подход даст реальный экономический эффект без ущерба для людей», — заключил Исаев.

В России ради ускорения экономического роста можно вернуться к шестидневной рабочей неделе, заявил 26 декабря академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с РИА Новости. По его словам, такой формат труда является допустимым и, на его взгляд, давно назрел, если страна ставит цель «поднимать экономику». Онищенко также считает, что увеличение числа рабочих дней не окажет негативного влияния на здоровье граждан.

В СССР от шестидневной недели отказались при переходе на пятидневку с двумя выходными в марте 1967 года. При этом в отдельных отраслях сохранялись рабочие субботы либо сокращенные рабочие дни.

