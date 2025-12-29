Размер шрифта
В России рассказали об отношении Москвы к сближению США и Белоруссии

Политолог Наумов: Россия нормально относится к сближению США и Белоруссии
Reuters

Власти России нормально относятся к сближению США и Белоруссии, которое произошло в 2025 году. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

Вместе с тем эксперт отметил, что власти РФ «не сомневаются относительно намерений» белорусского президента Александра Лукашенко: «он не собирается переходить в прозападный антироссийский лагерь, а просто получает выгоды со всех направлений».

Также Наумов выразил мнение, что развитие контактов с Минском стало важным направлением внешней политики администрации президента США Дональда Трампа. На примере белорусско-американских отношений Соединенные Штаты желают показать Москве, что сотрудничество с Вашингтоном «выгодно и позволяет заключать полезные сделки и зарабатывать», добавил политолог.

18 декабря Лукашенко заявил, что Белоруссия выстраивает конструктивные отношения с США. По его словам, порой диалог между двумя странами «жесткий и упорный», но это переговоры «сильного с сильным».

Ранее Лукашенко положительно высказался о действиях Трампа.

