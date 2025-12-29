В Госдуме рассказали, сколько будут отдыхать россияне на Новый год в 2027-м

Бессараб: новогодние каникулы в 2027 году могут быть почти такими же длинными

Новогодние каникулы в 2027 году, вероятно, будут почти такими же продолжительными, как и в 2026-м, при этом общее число рабочих дней может немного вырасти. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, в 2026 году предусмотрено 247 рабочих дней и 118 выходных и праздничных, тогда как в 2027 году ожидается 249 рабочих дней и 116 дней отдыха. При этом депутат отметила, что длинные новогодние каникулы становятся устойчивой практикой: в начале 2027 года россияне могут получить 11 дней отдыха, что лишь немного меньше, чем в 2026 году.

Бессараб также уточнила, что окончательное постановление правительства с конкретным календарем выходных и праздников на 2027 год будет принято только в конце 2026 года.

Согласно Трудовому кодексу, официальные новогодние праздники в России длятся с 1 по 8 января, включая Рождество. Более продолжительные каникулы формируются за счет примыкающих выходных и переносов праздничных дней, поэтому их итоговая длительность меняется каждый год. В последние годы к новогоднему отдыху нередко добавляется и 31 декабря.

В 2026 году новогодние каникулы станут одними из самых длинных и продлятся 12 дней — до 11 января включительно. В 2027 году, исходя из оценок депутата, период отдыха может пройти с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Ранее в России началась двухдневная рабочая неделя, последняя в уходящем году.