На Украине пообещали не блокировать транзит грузов из России

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинские власти не планируют блокировать транзит российских грузов через территорию страны. Об этом он заявил в эфире «Пятого канала», передает RT.

Омелян рассказал, что транзит российских грузов через Украину падает с каждым годом и посчитал, что это происходит из-за умышленных действий России. По его словам, российские власти таким образом хотят «обескровить Украину». При этом он подчеркнул, что снижение транзита является процессом, на который Киев не может оказать воздействия.

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Министр добавил, что Украина не планирует блокировать транзит российских грузов через свою территорию, так как у страны есть обязательства перед Всемирной торговой организацией (ВТО).

Ранее Омелян заявил о подписании документа, после которого в Россию «будут ходить только медведи».