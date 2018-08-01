Лукашенко рассказал о желании Белоруссии перестать зависеть от российского рынка

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика проводит работу по диверсификации экспорта продовольствия. Об этом сообщает «БелТА».

«Вы видите, как мы пробиваемся на китайский рынок, диверсифицируем продажи продовольствия по всему миру, чтобы не зависеть от одного российского рынка. Мы идем во все точки для того, чтобы продать то, что мы сегодня производим с избытком», — сказал Лукашенко.

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Он также отметил, что продовольствие будет востребовано в мире вдвойне.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин ожидает рост товарооборота между Россией и Белоруссией до $50 млрд в год.