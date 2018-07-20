СМИ: в США ищут компромисс жестким санкциям против России

Высокопоставленные американские законодатели в настоящее время работают над тем, чтобы найти компромисс в жестких санкциях против России, которые могут нанести непреднамеренный ущерб отношениям США, Индии и другим азиатским партнерам. Об этом сообщает онлайн-издание Defense News.

Критики по обе стороны уверены: поскольку санкции нацелены на страны, которые покупают российское оружие, то они ставят под угрозу союзнические отношения Соединенных Штатов и доступ к оборонным рынкам в Индо-Тихоокеанском регионе, а также подрывают усилия Вашингтона по продвижению Индии в качестве противовеса Китаю.

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За последнее десятилетие Индия закупила у США оборудование в сфере обороны на сумму около $15 млрд. Согласно данным Стокгольмского международного института исследований мира, с 2008 по 2012 год Россия обеспечила 79% импорта Индии в сфере вооружения, тогда как объем импорта США составлял всего 2,7%. В течение следующего пятилетнего периода доля России упала до 62%, а доля Соединенных Штатов выросла более чем в пять раз — до 15%.

Ранее сообщалось, что совет по оборонным закупкам правительства Индии одобрил приобретение у России зенитных ракетных систем С-400.