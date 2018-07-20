ЦБ: россияне стали реже жаловаться на банки

Банк России получил в июне на 2% меньше жалоб на кредитные организации, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что за указанный месяц было подано 10,5 тыс. жалоб в отношении банков.

Как стало известно, в целом за первое полугодие 2018 года в Банк России поступило более 140 тыс. обращений, из них более 130 тыс. составили жалобы потребителей финансовых услуг.

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«Традиционно жалобы на кредитные организации составили более половины (69 тыс.) от всего потока поступивших в Банк России жалоб. Среди них самая большая доля (39%) приходится на жалобы, связанные с потребительским кредитованием», — пояснили в ЦБ.

Ранее сообщалось, что прибыль российских банков снизилась более чем на 17%.