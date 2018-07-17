Трамп признал право Германии на участие в «Северном потоке — 2»
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что власти Германии должны сами принять решение об участии в строительстве газопровода «Северный поток — 2».
«Это ее [Германии] выбор, если она собирается пойти на это (участие в строительстве «Северного потока — 2». — «Газета.Ru»)», — сказал Трамп.
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При этом американский президент подчеркнул, что немецким властям будет «сложно» принять решение, так как Германия является членом НАТО.
Ранее сообщалось, что президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с Трампом «Северный поток — 2». Финский президент не стал приводить подробности этого разговора, однако упомянул о «долгих, хороших отношениях» Европы и США.