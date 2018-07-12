Украина отказалась поддерживать европейские проекты с российским участием

Президент Украины Петр Порошенко заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что украинская сторона не будет поддерживать общеевропейские проекты, в которых участвует Россия. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не будем поддерживать любые общеевропейские проекты с участием России, особенно те, которые подрывают нашу безопасность», — сказал Порошенко.

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Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что правительству страны необходимо ввести санкции против портов России в Черном море.

По его словам, Россия якобы регулярно задерживает корабли, которые идут в украинские порты.