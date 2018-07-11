Официальный курс евро снизился на 50 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 49,98 коп., до 72,84 руб., курс доллара уменьшился на 34,62 коп., до 62,09 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, уменьшилась по сравнению с показателем на среду на 41,54 коп., составив 66,93 руб.

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Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,5% и составил 2353,3 пункта.

Индекс РТС просел на 0,64%, до 1194,71 пункта.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,8%, до $78,23 за баррель.

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