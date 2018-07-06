Стало известно, когда ЕК одобрит предварительные меры защиты от роста импорта стали

Новые предварительные меры по защите рынка Евросоюза от роста импорта стальной продукции вступят в силу после их принятия Еврокомиссией в июле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ЕК.

«Новые меры вступят в силу после официального одобрения Еврокомиссией в июле», — заявили в ЕК.

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Как стало известно, накануне комитет представителей стран ЕС одобрил возможность введения предварительных защитных торговых мер на рынке стали.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду на то, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом поможет улучшить понимание между Евросоюзом и США в сфере торговли.