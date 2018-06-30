AP: в Саудовской Аравии не подтвердили слова Трампа об увеличении добычи нефти

В сообщении пресс-службы короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда, по поводу разговора лидера страны с президентом США Дональдом Трампом, не упоминается договора об увеличении добычи нефти, передает Associated Press.

По данным пресс-службы короля, лидеры обсудили усилия по поддержанию стабильности на мировых рынках нефти и росту мировой экономики.

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Как отмечается, стороны также согласились с тем, что необходимо «компенсировать любую потенциальную нехватку поставок» нефти.

Ранее Трамп заявил, что уговорил короля Саудовской Аравии увеличить добычу нефти.