Приамурью выделят 6,3 млрд рублей на социально-экономическое развитие

Амурская область получит из федерального бюджета 6,3 млрд руб. за три года, деньги пойдут на социально-экономическое развитие. Об этом заявил глава Минвостокразвития Александр Козлов, передает РИА «Новости».

В субботу, 30 июня, в областном правительстве прошло заседание, на котором обсуждалось выделение единой субсидии региону из федерального бюджета и развитие города Свободный.

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«Эта сумма предусмотрена на 3 года, мероприятия были утверждены правительственной комиссией в апреле текущего года. Основной приоритет был поставлен на город Свободный», — сказал Козлов.

По его словам, речь идет об обеспечении города чистой водой и о создании источников теплоснабжения. Помимо этого, более 1 млрд руб. из общей суммы пойдет на переселение жителей Свободного из ветхого жилья.