Новак назвал сроки проведения трехсторонней встречи России с Украиной и ЕК по газу

Министр энергетики Александр Новак заявил, что трехсторонняя встреча по газу с участием Украины, ЕС и России планируется в периоде с 17 по 18 июля. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Будет в середине июля, в районе 17-18 числа, сейчас идет согласование даты и места», — сказал Новак, отвечая на соответствующий вопрос.

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Ранее вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил, что он ожидает начала трехстороннего диалога по газу с Россией и Украиной в июле.

По словам генерального директора Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминика Ристори, Европейская комиссия будет поддерживать Украину для выполнения «Газпромом» решений Стокгольмского арбитража.