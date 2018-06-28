Медведев рассказал о плюсах электронной трудовой книжки

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что введение электронной трудовой книжки позволит сделать процесс передачи сведений о трудовой деятельности в Пенсионный фонд России более быстрым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в электронной трудовой книжки будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека.

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«Работодатели будут передавать такие сведения в Пенсионный фонд, причем в режиме онлайн; это быстрее и удобнее как для самих работодателей, так и для работников, особенно при трудоустройстве на новое место. Дополнительное преимущество электронные книжки дадут тем, кто работает удаленно», — сказал Медведев.

Помимо этого, при обращении за государственными услугами гражданам не нужно будет предоставлять сведения о трудовой деятельности и стаже .

Ранее глава Минтруда Максим Топилин сообщил, что Минтруд почти завершил подготовку законопроектов по электронной трудовой книжке.