Орешкин: Россия может улучшить свои позиции в рейтинге Doing Business уже в этом году
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия уже в текущем году может улучшить свои позиции в рейтинге Doing Business. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Наша задача — дальше двигаться по пути снижения административных издержек и повышения предсказуемости и развития конкуренции. Мы закончили работу по созданию постоянно действующего механизма по улучшению делового климата», — сказал Орешкин.
Реклама
Министр напомнил, что Россия уже поднялась до 35 места в рейтинге Doing Business.
В прошлом году глава Минэкономразвития сообщил, что Россия сохраняет цель в 2018 году войти в топ-20 рейтинга Doing Business.