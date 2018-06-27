Орешкин: Россия может улучшить свои позиции в рейтинге Doing Business уже в этом году

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Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия уже в текущем году может улучшить свои позиции в рейтинге Doing Business. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наша задача — дальше двигаться по пути снижения административных издержек и повышения предсказуемости и развития конкуренции. Мы закончили работу по созданию постоянно действующего механизма по улучшению делового климата», — сказал Орешкин.

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Министр напомнил, что Россия уже поднялась до 35 места в рейтинге Doing Business.

В прошлом году глава Минэкономразвития сообщил, что Россия сохраняет цель в 2018 году войти в топ-20 рейтинга Doing Business.