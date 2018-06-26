Forbes рассказал о российских «энергетических шагах» на Корейском полуострове

Россия пытается воспользоваться сближением на Корейском полуострове для собственных «энергетических шагов». Об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что первый из таких шагов — возрождение энергетического мегапроекта, который бы поставлял российский газ по Транссибирской магистрали в Сеул через КНДР. В Forbes подчеркнули, что возобновление связей между Сеулом и Москвой может показаться Вашингтону «сильным козырем», которым бы воспользовался президент США Дональд Трамп в предстоящей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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Forbes пишет, что в минувшие выходные президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин встретился с Путиным для обсуждения потенциального трехстороннего экономического сотрудничества с участием России, Южной Кореи и КНДР. Вопросы возможного сотрудничества трех стран подробно обсуждались, однако никакого документа по итогам саммита подписано не было.

Ранее стало известно, что Владимир Путин принял предложение Мун Чжэ Ина о визите в Южную Корею.