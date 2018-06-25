Минфин: банки России не нуждаются в новых государственных вливаниях

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Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что российские банки пока не испытывают жесткого дефицита капитала. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока нет такого жесткого дефицита, который бы потребовал государственных вливаний в капитал. Вливание государством капитала — достаточно экстремальная вещь», — сказал Моисеев.

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Он также добавил, что есть мнение, что огосударствление экономики в целом и банковской системы это плохое явление.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что в будущем регулятор будет редко применять механизм санации только для системно значимых банков.

Глава ЦБ отметила, что санация позволила защитить миллионы граждан.