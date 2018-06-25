Эксперт объяснил слова Робиновича об обнищании Украины

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича об обнищании страны. Об этом сообщает RT.

«С одной стороны, это выборы, с другой стороны, Украина сегодня по всем статистическим показателям (не только по украинским, но и по европейским, мировым) является наибеднейшей страной с самым низким уровнем доходов в Европе. В значительной мере Рабинович экзальтирует, но описывает ту ситуацию, в которой живут большинство украинцев», — заявил Бортник.

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Он также отметил что, критика власти поможет Рабиновичу повысить свой политический рейтинг.

По словам Робиновича, в текущем году впервые две трети граждан Украины не планируют отпуск.