Глава Минвостока рассказал о потенциале Дальнего Востока по экспорту в КНР

Глава Минвостокразвития Александр Козлов заявил, что регионы Дальнего Востока имеют значительный потенциал для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции за границу. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У проектов в сфере сельского хозяйства огромный экспортный потенциал. По молоку. Со следующего года Дальний Восток может экспортировать в КНР 100 тыс. тонн молока и молочных продуктов в год, далее экспорт может вырасти до 1 млн тонн в год», — сказал Козлов.

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Он также добавил, что лидером по производству сои как на Дальнем Востоке, так и в целом в России, является Амурская область.

Ранее в Минсельхозе подсчитали объем экспорта сельхозпродукции в 2018 году.