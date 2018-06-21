Newsweek: миграционная политика Трампа вредит экономике США

Последние действия президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов могут навредить экономике США, пишет Newsweek.

Во время начала своего президентского срока Трамп унаследовал растущую экономику, однако желал ее сделать еще лучше, отмечает издание. Несмотря на это последние действия Трампа в отношении мигрантов могут этому помешать.

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Издание отмечает, что экономика США нуждается в росте населения, чтобы подкреплять ВВП. В материале сообщается, что население в Соединенных Штатах растет менее чем на 1% ежегодно. При таком раскладе подавление миграции и навязывание политики «нулевой терпимости» угрожает росту экономики США, пишет Newsweek.

В итоге от таких мер образуется меньше домохозяйств, продается меньше товаров и создается меньше рабочих мест, поясняет издание. Вероятно, подобные риски не учитываются президентом США, констатирует Newsweek.

Ранее стало известно, что Трамп подписал указ, прекращающий практику разлучения семей незаконных иммигрантов.