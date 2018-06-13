МИД: США ввели санкции против поставщика топлива для ВКС в Сирии

Представители Министерства иностранных дел России сообщили, что компания «Совфрахт», в отношении которой были введены санкции американскими властями, занималась обеспечением поставок авиационного топлива для бойцов подразделений ВКС России, которые занимаются борьбой с боевиками террористических групп в Сирии, передает РИА «Новости».

«Авиационное топливо, доставку которого обеспечивал «Совфрахт», предназначалось для подразделений ВКС России, которые помогают бороться с террористическими группировками на сирийской земле», — рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что пятеро граждан России, связанных с транспортной компанией «Совфрахт», обвиняются минюстом США в нарушении санкций Вашингтона против Сирии.