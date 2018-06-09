Нацбанк Украины подготовил план действий на случай прекращения сотрудничества с МВФ

Глава Нацбанка Украины (НБУ) Яков Смолий заявил, что регулятор подготовил несколько вариантов действий на случай прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает «Зеркало недели».

Смолий отметил, что стране в определенной ситуации придется перейти к более жесткой монетарной политике. Помимо этого, могут быть введены валютные ограничения.

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Глава Нацбанка добавил, что новая программа помощи МВФ может быть заключена не ранее 2020 года.

«У нас есть действующая программа, она заканчивается в первом квартале 2019 года. Насколько я понимаю, в период выборов МВФ никаких программ подписывать не будет, то есть в следующем году подписание вряд ли будет. То есть чисто технически новая программа возможна только в 2020 году, а вот будет ли она — это отдельный вопрос», — сказал Смолий.

Ранее сообщалось, что МВФ обеспокоился отставкой министра финансов Украины.