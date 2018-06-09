Глава «Газпром нефти» рассказал о поддержке сохранения сделки ОПЕК+

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что российские нефтекомпании выступают за сохранение соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если говорить о компаниях, то мы считаем, что пришел тот момент, что имеет смысл сохранить это соглашение, но стать более гибкими… квоты должны быть увеличены. Это пойдет на пользу абсолютно всем — и производителям, и потребителям», — сказал Дюков.

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Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия в мае текущего года выполнила соглашение ОПЕК+ на 95%.

По его словам, Россия полностью привержена сохранению баланса на нефтяном рынке.