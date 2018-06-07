Путину сообщили о проблеме со снижением зарплат бюджетников
Президент России Владимир Путин заявил во время «прямой линии», что необходимо повышать заработные платы работникам бюджетной сферы.
«Ни в коем случае нельзя опускать эту планку, а нужно двигаться только наверх, вперед, в соответствии с ростом доходов населения и ростом доходов в тех или иных отраслях, либо по регионам», — сказал Путин.
Он также подчеркнул, что данный вопрос будет обсуждаться на одном из ближайших госсоветов.
«Попрошу и администрацию, и правительство, министров соответствующих проанализировать ситуацию и доложить мне в самое ближайшее время, что происходит», — добавил Путин.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию «прямой линии» с Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что в Центробанке зафиксировали падение зарплат бюджетников в марте.