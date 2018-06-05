Белоруссия предложила ЕБРР увеличить ежегодные инвестиции в страну

Заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко предложил Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) увеличить ежегодный объем инвестиций банка в проекты, реализуемые в республике. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Думаю, обе стороны должны быть удовлетворены, что объем операций ЕБРР в Беларуси в последние годы растет, есть очевидная динамика. В прошлом году мы приросли почти на 31% до €163 млн, в этом году идем примерно с таким же темпом и рассчитываем на €250 млн», — сказал Семашко.

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Он подчеркнул, что следует двигаться к отметке в €500 млн.

В прошлом году первый вице-президент ЕБРР Филипп Беннетт сообщил, что банк планирует нарастить инвестиционные сотрудничество с Белоруссией.