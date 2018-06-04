Путин одобрил закон о контрсанкциях

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Президент России Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях против США и их союзников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и граждан.

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Также речь идет и о запрете, ограничении допуска американских компаний к процедурам приватизации государственного и муниципального имущества, американских товаров, в том числе технологического оборудования и программного обеспечения, работ, услуг к государственным и муниципальным закупкам.

Ранее посол США в России Джон Хантсман в интервью «Газете.Ru» рассказал о реакции Вашингтона на принятые Россией контрсанкции.