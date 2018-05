Уильяма Браудера задержали в Испании

Основатель фонда Heritage Capital Уильям Браудер написал в своем твиттере, что его задержала полиция Испании по ордеру Интерпола.

«Срочно: только что был арестован испанской полицией в Мадриде по запросу России в Интерпол. Едем в полицейский участок», — сказал Браудер.

Впоследствии он добавил, что правозащитники не говорят в какое отделение его везут.

Уильям Браудер осужден в России за неуплату налогов.

В декабре прошлого года суд в Москве заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения.

Прокурор Алексей Поляков сообщил, что Генпрокуратура продолжит добиваться экстрадиции в Россию основателя фонда Hermitage Capital.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won't tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd