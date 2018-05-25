Плутник спрогнозировал снижение ставок по ипотеке из-за цифровизации

Развитие цифровых технологий будет способствовать снижению ставок по ипотеке и повышению доступности жилья для граждан, заявил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, выступая на сессии ДОМ.РФ «Технологии жилья» в рамках ПМЭФ-2018.

В мероприятии приняли участие Заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, глава Oliver Wyman в России и СНГ Филип Гаджен, генеральный директор Waves Platform, директор по стратегии платформы Vostok Александр Иванов, первый вице-президент компании «Ростелеком» Владимир Кириенко, председатель правления, член совета директоров банка «Дельтакредит» Мишель Кольбер, руководитель компании «Брусника» Алексей Круковский.

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Участники сессии обсудили изменение экономической модели жилищного рынка, от строительства до ипотеки, параметры и характеристики сервиса будущего для покупателей жилья, методы и алгоритмы для повышения цифровой и финансовой грамотности населения.

Рынок ипотеки продолжает демонстрировать активный рост. За I квартал он вырос более чем на 60% в количественном выражении и более чем на 80% - в денежном выражении. А в апреле, по предварительным оценкам ДОМ.РФ, объем выдачи ипотеки вырос в 1,7 раза – до 250 млрд рублей.

«Мы видим продолжающийся тренд на увеличение объемов выдачи ипотечных кредитов. Это значит, что рынку нужны новые технологии, которые позволят выдавать ипотеку быстрее и дешевле. Именно снижение ипотечной ставки является основным драйвером повышения спроса на жилье, на ипотечные кредиты. В структуре ипотечной ставки есть значительная часть, которую составляют затраты на выдачу и обслуживание ипотечных кредитов. С развитием современных технологий возможно снижать эту составляющую», - рассказал Александр Плутник.

Филип Гаджен и Мишель Кольбер рассказали об опыте зарубежных стран в области цифровизации ипотеки. Отмечалось, что в целом в развитых странах наблюдается тенденция максимальной индивидуализации работы с клиентом и упрощения его взаимодействия с банком. На этапе подачи ипотечной заявки это проявляется в динамической структуре, подстраивающейся под профиль клиента и его потребности, а также в максимально широком использовании внешних данных, не требующих ручного ввода клиентом.