Костин увидел в Трампе хорошего главу Банка России

Глава ВТБ Андрей Костин заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что президент США Дональд Трамп стал бы хорошим главой Банка России. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Когда Эльвира Сахипзадовна Набиуллина закончит второй, третий срок — там сколько она хочет работать, я очень люблю, уважаю ее и ценю — хорошим сменщиком ей был бы господин Трамп», — сказал Костин.

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Он объяснил, что Трамп сумел провести такие законы, которые значительно ослабили регулирование банковской сферы в США. Глава ВТБ также добавил, что на данный момент банковский сектор России слишком зарегулирован.

«Мне кажется, после кризиса 2007 года финансовый рынок очень сильно зарегулирован. Все европейские страны, включая Россию, смотрят на США и видят, что там-то американские банки находятся в лучших условиях», — отметил Костин.

Ранее Набиуллина сообщила о планах по ставке ЦБ.