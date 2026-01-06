Госкорпорация «Ростех» раскрыла концепцию танков будущего

«Ростех» заявил, что танки будущего будут работать вместе с наземными роботами

Российские танки будущего будут полностью интегрированы с другими силами и средствами с помощью автоматических систем управления, включая наземные роботы. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

Нововведения, по данным компании, позволят бронетехнике нейтрализовать потенциальные угрозы еще до начала боевых действий.

В «Ростехе» отметили, что для перспективных танков важен не только уровень характеристик отдельной машины, но и степень её взаимодействия с автоматизированными системами управления, различными классами беспилотников, наземными роботами, артиллерией, средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО, инженерными подразделениями и противотанковыми средствами. По оценкам госкорпорации, такая интеграция позволит значительно повысить вероятность успешного занятия целевых рубежей при атаке.

При этом в «Ростехе» подчеркнули, что новые танки сохранят классические элементы — гусеничное шасси, мощную броню и пушку среднего или крупного калибра во вращающейся башне. Однако одновременно будут учтены современные требования к защищённости, огневой мощи и уровню ситуационной осведомлённости экипажа.

