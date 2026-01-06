В России будут штрафовать за неиспользуемые дачные участки

Депутат Чаплин: за неиспользуемую дачную землю будут штрафовать от 20 тысяч

Депутат Госдумы от Московской области Никита Чаплин сообщил в беседе с «Российской газетой», что с 2026 года вступят в силу новые правила для владельцев загородных участков.

По его словам, административная ответственность будет распространяться на собственников, которые не используют землю для садоводства или дачного строительства более трех лет. Нарушителям грозят штрафы от 1% до 1,5% кадастровой стоимости участка, но не менее 20 тыс. рублей, а в отдельных случаях возможен даже принудительный изъятие земли через суд. Чаплин пояснил, что эта мера направлена на стимулирование целевого использования участков.

Депутат добавил, что в Госдуму внесена инициатива о введении льготного тарифа на электроэнергию для зарегистрированных жилых домов в СНТ. Предполагается применение понижающего коэффициента 0,7 к действующим расценкам, что позволит снизить финансовую нагрузку на домохозяйства.

Кроме того, Чаплин поддержал идею включения товариществ, граничащих с населенными пунктами, в их состав. Это даст возможность решать вопросы дорог, освещения и вывоза мусора за счет муниципалитетов, а не силами дачников. Соответствующая законодательная инициатива уже размещена на портале государственных предложений.

По мнению депутата, рынок загородной недвижимости в 2026 году может вырасти: спрос, по прогнозам экспертов, увеличится примерно на 15%, а цены — на 10–12%. В этой ситуации аренда участков также станет более востребованной.

С марта 2026 года у владельцев участков появится обязанность бороться с опасными сорняками, такими как борщевик Сосновского. За нарушение предусмотрен штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Чаплин также уточнил, что регистрация в Росреестре будет обязательной только для капитальных построек с фундаментом, подключением к сетям и невозможностью перемещения без ущерба. К таким объектам относятся жилые дома, капитальные гаражи, бани и аналогичные сооружения, в то время как временные и лёгкие постройки регистрировать не требуется.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях можно лишиться дачи.