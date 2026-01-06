Видео: ленинградец обстрелял машину с медиками из ружья

В Ленобласти пьяный мужчина обстрелял авто с медиками из ружья

В Ленинградской области пьяный мужчина обстрелял автомобиль с медиками из ружья. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«В деревне Коваши Ломоносовского района петербуржец напал на бригаду скорой помощи — стрелял по машине из огнестрельного оружия, медики успели покинуть автомобиль и не пострадали», — говорится в публикации.

По данным канала, инцидент произошел возле частного дачного дома. Мужчины употребляли алкогольные напитки, после чего один из них вызвал бригаду медиков. Прибывшие сотрудники экстренных служб зафиксировали агрессивное поведение ленинградца. До приезда правоохранителей нарушитель скрылся в лесу с двумя охотничьими ружьями.

Также сообщается, что росгвардейцы и работники полиции нашли 52-летнего злоумышленника и задержали его. Правоохранители возбудили уголовное дело.

До этого в Леноблатси охотник случайно выстрелил в в человека, перепутав его с лосем.

