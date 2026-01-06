Politico назвало четыре требования Трампа к сменщице Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула четыре требования врио лидера Венесуэлы Делси Родригес, от которых отказался Николас Мадуро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

От Родригес ждут, что она примет меры по пресечению наркотрафика, а также вышлет из Венесуэлы «враждебных Вашингтону агентов», в том числе из Ирана и Кубы. Кроме того, Вашингтон требует от Родригес прекратить поставки нефти противникам США и посодействовать проведению в Венесуэле свободных выборов. В конечном счете администрация Трампа ожидает, что Родригес уйдет в отставку, пишет Politico.

В публикации отметили, что конкретных сроков для исполнения этих требований Родригес не поставили. Однако Трамп до этого заявлял, что провести голосование в Венесуэле по выбору нового президента невозможно, пока в стране «не наведут порядок».

В газете напомнили, что Делси Родригес является давней сторонницей Николаса Мадуро и приверженкой социалистических взглядов. Тем не менее, как утверждают источники издания, в Вашингтоне уверены, что она исполнит требования США.

5 января вице-президент Венесуэлы Делси Родригес официально вступила в должность врио президента после захвата военными США Мадуро и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

До этого Трамп пригрозил Родригес, что она заплатит «очень высокую цену», если не будет принимать «правильные решения».

Ранее стало известно, что Делси Родригес прозвали в Венесуэле «царицей» и «тигрицей».