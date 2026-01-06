Размер шрифта
В США раскрыли, лидеры каких стран будут вынуждены уйти в отставку из-за Украины

Полковник Уилкерсон: Мерц, Макрон и Стармер могут уйти в отставку из-за Украины
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

В текущем году свои должности могут покинуть лидеры трех стран Европы, которые выступают за продолжение конфликта на Украине. Такое мнение выразил полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его мнению, отставка грозит канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу, а также президенту Франции Эммануэлю Макрону и премьер-министру Великобритании Киру Стармеру. Полковник отметил, что население этих трех стран, согласно опросам, не желает войны с Россией, однако их лидеры продолжают вести антироссийскую политику, поддерживая Украину. В связи с этим Уилкерсон полагает, что во Франции, Германии и Британии могут пройти избирательные процессы по выбору новых руководителей.

Вместе с тем, полковник указал на разрушительные последствия конфликта на Украине для Европы.

«Продолжение конфликта — это конец Украины и, возможно, конец мира в Европе», — отметил он.

До этого лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян призвал страны ЕС перестать финансировать Украину. По его мнению, Евросоюз, продолжая помогать Украине, подпитывает преступные сети и незаконный оборот оружия.

Ранее в парламенте Германии обострились споры вокруг поддержки Украины.

