Россиян предупредили об ужесточении контроля над переводами и платежами

В 2026 году контроль властей над переводами и цифровыми платежами россиян усилится. Основной акцент будет сделан на повышение прозрачности финансовых операций и более быстром обмене данными между госорганами, сказала «Газете.Ru» ведущий эксперт «Актион Право» Дарья Озол.

«Одно из направлений — расширение доступа надзорных органов к информации о переводах. Это позволит получать данные напрямую от платежных систем и операторов карт, а не только через банки. Параллельно исполнительные ограны обсуждают усиление мониторинга переводов между физлицами, особенно если операция выглядит необычно или выходит за рамки привычных сумм. Прорабатываются и новые правила валютного контроля. Они могут распространиться на более широкий круг операций, включая сделки с цифровыми активами и отдельными видами финансовых инструментов», — отметила Озол.

По ее словам, если раньше внимание уделялось главным образом банковским операциям, то теперь круг наблюдаемых операций может стать шире. Это делается для того, чтобы видеть полную картину финансовых потоков, даже когда расчеты происходят в более сложных или альтернативных форматах, пояснила Озол. Она добавила, что для большинства граждан такие изменения не влияют на повседневные платежи — покупки, переводы близким, оплату услуг.

Озол сказала, что курс на цифровизацию контроля в России усилится: регуляторы заявляют о развитии автоматических проверок, сверок и систем обмена данными. Это не создает новых обязанностей для граждан, но делает существующие механизмы более технологичными, быстрыми и безопасными, уточнила эксперт.

«В целом в 2026 году контроль может стать более строгим. Решения о введении новых порогов для контроля за финансовыми операциями нет, но обсуждения периодически ведутся. Регулятор в целом движется в сторону более точечной оценки крупных и необычных операций, поэтому появление дополнительных критериев возможно. Но внимание надзорных органов направлено прежде всего на крупные и нетипичные операции», — заключила Озол.

По ее словам, для обычных пользователей, которые совершают бытовые переводы и не участвуют в рискованных схемах, изменения, как правило, проходят незаметно.

