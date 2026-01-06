Размер шрифта
За ночь над регионами России уничтожили около 130 украинских беспилотников

Миноборон: за ночь в 22 регионах России уничтожили 129 беспилотников ВСУ
Станислав Красильников/РИА Новости

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 129 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, атака была отражена в период с 23:00 мск до 7:00 мск. Наибольшее число беспилотников было перехвачено над Брянской областью, где уничтожили 29 аппаратов, и Белгородской областью — 15 дронов. Еще 13 БПЛА сбили над Ярославской областью, 10 — над Новгородской, девять — над Смоленской.

Кроме того, по семь беспилотников было уничтожено над Курской и Пензенской областями, шесть — над Тверской областью и Республикой Башкортостан. По пять дронов силы ПВО сбили над Астраханской и Ростовской областями, четыре — над Калужской областью.

В Московском регионе, Орловской и Ленинградской областях перехватили по два беспилотника. Еще по одному дрону было уничтожено над Воронежской, Костромской, Тульской, Тамбовской, Рязанской областями, а также над Республикой Крым и Республикой Татарстан.

Ранее в Брянской области при атаке дронов пострадали сотрудники агропредприятия.

