Протоиерей рассказал, что каждый россиянин может найти святого в своей родословной

Протоиерей Вигилянский: в родословных россиян можно найти святых

Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский сообщил РИА Новости, что каждый россиянин, изучив своё родословное древо, скорее всего, может обнаружить в нём святого.

По словам священнослужителя, его дочь Александрина, составляя семейное родословие, обнаружила в нем святого праведного Алексия Бортсурманского (1762–1748), сельского священника из нынешней Нижегородской области.

Вигилянский отметил, что это родство, утраченное в советскую эпоху, налагает на семью определенные обязательства и имеет для них большое значение.

