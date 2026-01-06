Протоиерей рассказал, что каждый россиянин может найти святого в своей родословной

Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский сообщил РИА Новости, что каждый россиянин, изучив своё родословное древо, скорее всего, может обнаружить в нём святого.
По словам священнослужителя, его дочь Александрина, составляя семейное родословие, обнаружила в нем святого праведного Алексия Бортсурманского (1762–1748), сельского священника из нынешней Нижегородской области.
Вигилянский отметил, что это родство, утраченное в советскую эпоху, налагает на семью определенные обязательства и имеет для них большое значение.
До этого глава Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви протоиерей Михаил Потокин посоветовал на Рождество Христово и святки делать добрые дела. Например, можно купить подарок пожилому человеку или помочь детям, находящимся в зоне СВО.
Ранее «Газета.Ru» представила православный календарь на 2026 год с датами праздников, постов, дней поминовения святых и родительских суббот.