Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Протоиерей рассказал, что каждый россиянин может найти святого в своей родословной

Протоиерей Вигилянский: в родословных россиян можно найти святых
Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Настоятель храма святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский сообщил РИА Новости, что каждый россиянин, изучив своё родословное древо, скорее всего, может обнаружить в нём святого.

По словам священнослужителя, его дочь Александрина, составляя семейное родословие, обнаружила в нем святого праведного Алексия Бортсурманского (1762–1748), сельского священника из нынешней Нижегородской области.

Вигилянский отметил, что это родство, утраченное в советскую эпоху, налагает на семью определенные обязательства и имеет для них большое значение.

До этого глава Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Русской православной церкви протоиерей Михаил Потокин посоветовал на Рождество Христово и святки делать добрые дела. Например, можно купить подарок пожилому человеку или помочь детям, находящимся в зоне СВО.

Ранее «Газета.Ru» представила православный календарь на 2026 год с датами праздников, постов, дней поминовения святых и родительских суббот.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27567115_rnd_1",
    "video_id": "record::d853c6b0-b80d-455a-ae4a-505cb13c30b5"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+