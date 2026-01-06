Сенатор США Грэм назвал страны «наркотического халифата»

Помимо Венесуэлы, Колумбия и Куба входят в так называемый «наркотический халифат». И дни Кубы уже сочтены. Об этом заявил журналистам сенатор-республиканец США Линдси Грэм на борту президентского самолета Дональда Трампа, пишет The Times.

«Трамп собирается очистить наш двор от наркохалифата, то есть стран, управляемых наркотеррористическими диктаторами, которые ввозят наркотики в нашу страну, чтобы уничтожить тысячи наших граждан. <…> Подождите, что будет с Кубой. Куба — это коммунистическая диктатура, которая репрессировала священников и монахинь. Они охотились на собственный народ. Их дни сочтены», — отметил Грэм.

Также он понадеялся, что в 2026 году американцы в один из дней увидят «союзников в этих странах», которые будут вести бизнес с США.

4 января 2026 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что правительство Кубы может стать следующей целью США после Венесуэлы. А 5 января президент США Дональд Трамп подчеркнул, что против Кубы не нужно принимать никаких действий, так как она «просто падет сама».

Также 23 декабря 2025 года президент США Дональд Трамп потребовал от президента Колумбии Густаво Петро пресечь производство наркотиков в стране. Также в январе американский лидер не исключил военной операции против Колумбии, которая была бы аналогична атаке на Венесуэлу 3 января 2026 года, в ходе которой был захвачен президент страны Николас Мадуро.

В ответ Петро отверг обвинения Трампа и пригрозил американцам народным гневом и стрельбой по захватчикам в случае атаки США и своего задержания. Он пообещал «взяться за оружие», если того потребует ситуация.

Также Китай осудил угрозы США в адрес Кубы и Колумбии.

Ранее Линдси Грэм появился в эфире Fox в кепке с надписью «Сделаем Иран снова великим».