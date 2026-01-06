Дубль и суперрекорд: Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Анахаймом»

«Вашингтон Кэпиталз» — «Анахайм Дакс» — 7:4
На эту игру Ови вышел в образе, к которому еще предстоит привыкнуть: в предыдушем матче против «Чикаго» он лишился зуба из-за удара клюшкой по лицу от Луи Кревье. То ли это разозлило Великую Восьмерку, то ли сегодня просто был его день, но Александр стал одним из главных героев встречи против «Дакс».
«Даже не вспомню, когда в последний раз набирал пять очков за игру.
Не знаю, было ли такое вообще на юниорском уровне. Возможно, очень давно, когда мне было около 15 лет», — признался Джастин, чьи слова приводит пресс-служба НХЛ.
Но сегодня, несмотря на выдающееся достижение Сурдифа, констатируем: именно российский нападающий стал автором шайбы, которая оказалась победной: из своего офиса он замкнул перевод от правого борта. Счет в этот момент стал 5:1, но затем «утки» забросили трижды подряд.
Александр Великий, таким образом, довел счет голам в сезоне до 17. На данный момент на его счету 914 голов в регулярных чемпионатах и 991 — с учетом игр плей-офф. По последнему показателю он на 25 шайб отстает от рекорда Уэйна Гретцки.
Достижения Овечкина
Два гола — это далеко не все, чего российский форвард добился в прошедшей игре. Прежде всего, он установил рекорд лиги по количеству домашних игр с заброшенными шайбами. Прежде лучшим по этому показателю был Горди Хоу, проведший 348 таких матчей. Теперь Ови его обошел и возглавляет этот список.
Также Александр продолжил заочное соперничество с Гретцки не только по голам за карьеру. На счету капитана «столичных» стало 580 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ в равных составах — это второй результат в истории лиги после великого канадца, на счету которого 617 таких голов.
Что касается победных шайб, Великая Восьмерка близок к единоличному лидерству. В регулярках ему уже нет равных, он 141 раз приносил своей команде победу точными бросками. А вот с учетом игр плей-офф он сравнялся с рекордсменом — чехом Яромиром Ягром. Эта планка, несомненно, будет преодолена в ближайшее время.