Дубль и суперрекорд: Овечкин принес «Вашингтону» победу над «Анахаймом»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма». Встреча завершилась со счетом 7:4. Россиянин догнал Яромира Ягра по победным голам, обошел Уэйна Гретцки по количеству игр и установил уникальный рекорд.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Анахайм Дакс» — 7:4

На эту игру Ови вышел в образе, к которому еще предстоит привыкнуть: в предыдушем матче против «Чикаго» он лишился зуба из-за удара клюшкой по лицу от Луи Кревье. То ли это разозлило Великую Восьмерку, то ли сегодня просто был его день, но Александр стал одним из главных героев встречи против «Дакс».

Правда, справедливости ради, стоит отметить, что игру в составе «Вашингтона» сделал не он. Шедевральный матч провел Джастин Сурдиф, впервые в карьере оформивший хет-трик, а также сделавший две результативные передачи, ассистировав в том числе своему капитану. Он, к слову, стал первым новичком «Вашингтона» с тремя голами за матч за последние 20 лет. А предыдущее достижение 13 января 2006 года установил Овечкин — и пострадал тогда тоже «Анахайм»!

«Даже не вспомню, когда в последний раз набирал пять очков за игру.

Не знаю, было ли такое вообще на юниорском уровне. Возможно, очень давно, когда мне было около 15 лет», — признался Джастин, чьи слова приводит пресс-служба НХЛ.

Но сегодня, несмотря на выдающееся достижение Сурдифа, констатируем: именно российский нападающий стал автором шайбы, которая оказалась победной: из своего офиса он замкнул перевод от правого борта. Счет в этот момент стал 5:1, но затем «утки» забросили трижды подряд.

Впрочем, концовка все равно осталась за хозяевами: 32 секунды Джону Карлсону и Овечкину понадобилось, чтобы отправить по шайбе в пустые ворота «Анахайма», штаб которого при счете 4:5 ожидаемо снял с игры вратаря и, как это чаще всего происходит, получил результат, противоположный желаемому.

Александр Великий, таким образом, довел счет голам в сезоне до 17. На данный момент на его счету 914 голов в регулярных чемпионатах и 991 — с учетом игр плей-офф. По последнему показателю он на 25 шайб отстает от рекорда Уэйна Гретцки.

Достижения Овечкина

Два гола — это далеко не все, чего российский форвард добился в прошедшей игре. Прежде всего, он установил рекорд лиги по количеству домашних игр с заброшенными шайбами. Прежде лучшим по этому показателю был Горди Хоу, проведший 348 таких матчей. Теперь Ови его обошел и возглавляет этот список.

Также Александр продолжил заочное соперничество с Гретцки не только по голам за карьеру. На счету капитана «столичных» стало 580 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ в равных составах — это второй результат в истории лиги после великого канадца, на счету которого 617 таких голов.

Гораздо ближе рекорд Гретцки по количеству игр в регулярных чемпионатах с двумя и более голами. Легенда «Эдмонтона» провел 189 матчей, в которых отличился минимум дважды, а Овечкин – 182. К слову, россиянин опередил канадца по общему числу игр в лиге с учетом Кубка Стэнли, проведя 1695-ю встречу. При этом он на 296 встреч отстает от лидера по этому показателю — Марка Мессье.

Что касается победных шайб, Великая Восьмерка близок к единоличному лидерству. В регулярках ему уже нет равных, он 141 раз приносил своей команде победу точными бросками. А вот с учетом игр плей-офф он сравнялся с рекордсменом — чехом Яромиром Ягром. Эта планка, несомненно, будет преодолена в ближайшее время.