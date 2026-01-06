Один из батальонов иностранного легиона ВСУ был расформирован в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника агентства, подразделение действовало в районе поселка Великий Бурлук. После расформирования личный состав батальона был распределен между штурмовыми подразделениями 475-го отдельного штурмового полка и 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ.

До этого начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров сообщил об уничтожении группы колумбийских наемников в районе Купянска Харьковской области. По его словам, группа наемников из Латинской Америки была ликвидирована в результате слаженных действий расчетов войск беспилотных систем и артиллерии.

Шаров также заявил, что все районы Купянска находятся под контролем российской армии. Он уточнил, что в ходе продвижения на линии боевого соприкосновения город был взят под контроль силами 6-й общевойсковой армии.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил о росте числа иностранных наемников ВСУ под Харьковом.