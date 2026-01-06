Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

В США сообщили о переходе СВО в войну за выживание России

Полковник Макгрегор: конфликт на Украине превратился в войну РФ за существование
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинский конфликт перерос в войну за существование России и ее народа. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.

«Характер конфликта на Украине кардинально изменился. <…> [Президент России Владимир] Путин появляется на совещании с высшим военным руководством в военной форме. Это показывает, что теперь Россия ведет войну за свое существование», — сказал он.

По его словам, Украина в этом конфликте выполняет роль марионетки, которой управляют власти Европы и США, «стремящиеся уничтожить Россию».

До этого авторы британского таблоида Daily Star предрекли, что обстановка в Европе может резко ухудшиться в 2026 году. По мнению журналистов, существуют пять территорий, где локальные столкновения якобы могут перерасти в полномасштабную третью мировую войну. В публикации говорится, что основной очаг напряжения расположен в районе Финского залива и на прилегающих территориях. Бывший офицер британской военной разведки Филип Ингрэм предположил, что конфликт Европы с Россией приведет к диверсионным актам на континенте.

Ранее в Совфеде заявили, что далеко не вся Европа хочет войны с Россией.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27567109_rnd_9",
    "video_id": "record::5e327dad-d731-4b05-ae5f-894170a9a613"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+