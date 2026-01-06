И это — китайская замена Kia Sorento? Тест-драйв VGV U75 Plus

Раньше россияне, желавшие купить семиместный кроссовер, приобретали что-то вроде Hyundai Santa Fe или Kia Sorento. Китайцы из грузового концерна Sinotruk привезли в Россию свою альтернативу — большой паркетник VGV U75 Plus. О том, что из себя представляет китайский семейный автомобиль за 3 млн рублей от производителя самосвалов, — в материале «Газеты.Ru».

В советские времена ЗИЛ, помимо основной продукции — грузовиков и правительственных лимузинов, — производил не менее знаменитые холодильники, а московский завод АЗЛК — игрушечные грузовики, экскаваторы и детские машинки с педальным приводом. Китайский концерн Sinotruk, более известный грузовиками, автобусами и спецтехникой (вплоть до судовых двигателей), в 2019 году принялся выпускать легковушки. Для этого он основал марку VGV. Расшифровывается название бесхитростно, но с незамысловатой претензией — Very Good Vehicle, то есть «очень хороший автомобиль» .

Дизайн U75 Plus таков, что впору заклеить логотип непрозрачным скотчем и устроить викторину среди прохожих, предложив угадать бренд и страну происхождения. Корея? Япония? А может быть, Малайзия?

Кроссовер VGV U75 Plus VGV

Большинство китайских машин, уже широко известных в России, выглядят более модно и глянцево, VGV на их фоне — весьма консервативен, но не уныл. Самое то, чтобы не выделяться в потоке среди уже подержанных Kia Sorento, Hyundai Santa Fe и Subaru Forester.

Неброская внешность без особых примет — преимущество для скрытного человека.

Но совсем безликим VGV не назовешь. Для начала: он крупный, бампера выполнены в спортивном стиле — на заднем зачем-то установлен диффузор, как у спорткаров.

Равнение на Японию

Салон — с претензией на солидность. Кресла обтянуты искусственной кожей красноватого цвета, на мягкой передней панели старательно имитируется прострочка. На потолке — мягкая ткань с сетчатым рисунком, как на Toyota Highlander из тех времен, когда эти автомобили, ориентированные на американского потребителя, поставлялись в Россию официально.

Салон кроссовера VGV U75 Plus VGV

И в целом материалы отделки салона VGV заставляют вспомнить японские машины пятилетней или десятилетней давности. Матовый пластик, плотный кожзаменитель, схожая фактура и качество — здоровый консерватизм.

В наличии подогревы четырех мест, но нет климат-контроля: комфортную температуру в салоне нужно устанавливать самому. Похоже, не бывает китайских автомобилей вовсе без странностей.

Усаживайтесь поудобнее

Рулевая колонка регулируется только по высоте, но удобной посадке за рулем это не мешает. Хорош и профиль кресел с боковой поддержкой. Усилие на руле можно настроить отдельно, через меню на панели приборов. Для повседневной эксплуатации вполне подойдет стандартное значение, в «спорте» руль, пожалуй, слишком тяжел. Всего же здесь четыре режима движения.

Салон кроссовера VGV U75 Plus VGV

В ниспадающем на центральную консоль экране медиа упрятан, по сути, обычный планшет с системой Android, есть даже возможность устанавливать приложения из Google Play.

Навигатор Яндекса уже установлен, но, чтобы до него добраться, надо углубиться в недра главного меню.

Поначалу приходится все настраивать перед поездкой, но после пары часов за рулем нужное число пролистываний уже откладывается в памяти.

Встроенный модем отсутствует: чтобы обеспечить головное устройство доступом в интернет, приходится раздавать его со смартфона. Ниже — виртуальные кнопки, отвечающие за настройки климата, которые визуально сливаются с символами меню. Чтобы не перепутать, придется запомнить.

Слаженная работа

Двигатель и коробка передач у паркетника однозначно достойны похвалы. Под капотом — турбомотор 2.0 мощностью 199 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом» — лицензионным от немецкой ZF. И это очень бодрый тандем.

Кроссовер VGV U75 Plus VGV

Силовой агрегат — важнейшее преимущество VGV перед мейнстримными для нынешнего российского рынка полуторалитровыми турбомоторами с «роботами».

На нажатие педали газа автомобиль отзывается немедленно , с готовностью к ускорению резко стартует с места и уверенно набирает скорость, не досаждая запаздываниями и рывками при переключениях.

В поворотах кроссовер стабилен и предсказуем, но не более: к активному вождению не располагают значительные крены кузова и необходимость тщательно контролировать машину в колеях на асфальте, держась за толстый обод «баранки».

Кроссовер VGV U70 PRO VGV

Из-за особенностей задней подвески естественные дорожные неровности на U75 Plus приходится проезжать с осторожностью, а «лежачие полицейские» — и вовсе на предельно малой скорости.

Поедешь чуть резвее — и «зажатая» задняя подвеска немедленно напомнит о себе жестким ударом.

Она у U75 Plus многорычажная, хотя более простой кроссовер из линейки автокомпании — U70 Pro — довольствуется скручивающейся балкой. А вот полного привода ни тому, ни другому не полагается.

На семерых

Еще одно бесспорное преимущество U75 Plus — просторный салон, рассчитанный на семерых пассажиров. Конечно, это не безразмерный кроссовер американского формата, но перенести короткую поездку в третьем ряду под силу и взрослому человеку.

Кресла третьего ряда складываются вровень с полом, образуя практически безразмерный багажный отсек. Есть здесь и электропривод багажной двери, причем высоту ее подъема можно запрограммировать: поднять до нужного уровня, нажать на кнопку закрывания и дождаться звукового сигнала.

Салон кроссовера VGV U75 Plus VGV