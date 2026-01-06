И это — китайская замена Kia Sorento? Тест-драйв VGV U75 Plus

В советские времена ЗИЛ, помимо основной продукции — грузовиков и правительственных лимузинов, — производил не менее знаменитые холодильники, а московский завод АЗЛК — игрушечные грузовики, экскаваторы и детские машинки с педальным приводом. Китайский концерн Sinotruk, более известный грузовиками, автобусами и спецтехникой (вплоть до судовых двигателей), в 2019 году принялся выпускать легковушки. Для этого он основал марку VGV. Расшифровывается название бесхитростно, но с незамысловатой претензией — Very Good Vehicle, то есть «очень хороший автомобиль».
Дизайн U75 Plus таков, что впору заклеить логотип непрозрачным скотчем и устроить викторину среди прохожих, предложив угадать бренд и страну происхождения. Корея? Япония? А может быть, Малайзия?
Большинство китайских машин, уже широко известных в России, выглядят более модно и глянцево, VGV на их фоне — весьма консервативен, но не уныл. Самое то, чтобы не выделяться в потоке среди уже подержанных Kia Sorento, Hyundai Santa Fe и Subaru Forester.
Неброская внешность без особых примет — преимущество для скрытного человека.
Но совсем безликим VGV не назовешь. Для начала: он крупный, бампера выполнены в спортивном стиле — на заднем зачем-то установлен диффузор, как у спорткаров.
Равнение на Японию
Салон — с претензией на солидность. Кресла обтянуты искусственной кожей красноватого цвета, на мягкой передней панели старательно имитируется прострочка. На потолке — мягкая ткань с сетчатым рисунком, как на Toyota Highlander из тех времен, когда эти автомобили, ориентированные на американского потребителя, поставлялись в Россию официально.
И в целом материалы отделки салона VGV заставляют вспомнить японские машины пятилетней или десятилетней давности. Матовый пластик, плотный кожзаменитель, схожая фактура и качество — здоровый консерватизм.
В наличии подогревы четырех мест, но нет климат-контроля: комфортную температуру в салоне нужно устанавливать самому. Похоже, не бывает китайских автомобилей вовсе без странностей.
Усаживайтесь поудобнее
Рулевая колонка регулируется только по высоте, но удобной посадке за рулем это не мешает. Хорош и профиль кресел с боковой поддержкой. Усилие на руле можно настроить отдельно, через меню на панели приборов. Для повседневной эксплуатации вполне подойдет стандартное значение, в «спорте» руль, пожалуй, слишком тяжел. Всего же здесь четыре режима движения.
В ниспадающем на центральную консоль экране медиа упрятан, по сути, обычный планшет с системой Android, есть даже возможность устанавливать приложения из Google Play.
Навигатор Яндекса уже установлен, но, чтобы до него добраться, надо углубиться в недра главного меню.
Поначалу приходится все настраивать перед поездкой, но после пары часов за рулем нужное число пролистываний уже откладывается в памяти.
Встроенный модем отсутствует: чтобы обеспечить головное устройство доступом в интернет, приходится раздавать его со смартфона. Ниже — виртуальные кнопки, отвечающие за настройки климата, которые визуально сливаются с символами меню. Чтобы не перепутать, придется запомнить.
Слаженная работа
Двигатель и коробка передач у паркетника однозначно достойны похвалы. Под капотом — турбомотор 2.0 мощностью 199 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом» — лицензионным от немецкой ZF. И это очень бодрый тандем.
Силовой агрегат — важнейшее преимущество VGV перед мейнстримными для нынешнего российского рынка полуторалитровыми турбомоторами с «роботами».
На нажатие педали газа автомобиль отзывается немедленно, с готовностью к ускорению резко стартует с места и уверенно набирает скорость, не досаждая запаздываниями и рывками при переключениях.
В поворотах кроссовер стабилен и предсказуем, но не более: к активному вождению не располагают значительные крены кузова и необходимость тщательно контролировать машину в колеях на асфальте, держась за толстый обод «баранки».
Из-за особенностей задней подвески естественные дорожные неровности на U75 Plus приходится проезжать с осторожностью, а «лежачие полицейские» — и вовсе на предельно малой скорости.
Поедешь чуть резвее — и «зажатая» задняя подвеска немедленно напомнит о себе жестким ударом.
Она у U75 Plus многорычажная, хотя более простой кроссовер из линейки автокомпании — U70 Pro — довольствуется скручивающейся балкой. А вот полного привода ни тому, ни другому не полагается.
На семерых
Еще одно бесспорное преимущество U75 Plus — просторный салон, рассчитанный на семерых пассажиров. Конечно, это не безразмерный кроссовер американского формата, но перенести короткую поездку в третьем ряду под силу и взрослому человеку.
Кресла третьего ряда складываются вровень с полом, образуя практически безразмерный багажный отсек. Есть здесь и электропривод багажной двери, причем высоту ее подъема можно запрограммировать: поднять до нужного уровня, нажать на кнопку закрывания и дождаться звукового сигнала.
Кроссоверы VGV поставляются в Россию с 2024 года, собирают их для нашего рынка в Белоруссии. Крупноузловым методом, но с рядом доработок вроде увеличенного дорожного просвета или более емкого бачка омывателя. Стоимость U75 Plus в пятиместном исполнении — от 2,95 млн рублей, в семиместном — 3–3,15 млн рублей. На машины 2024 года выпуска предусмотрена скидка в 150 тыс. рублей.