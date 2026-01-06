На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поздравления с Рождеством — 2026: 100 красивых открыток и теплых пожеланий

Красочные открытки и искренние поздравления с Рождеством для семьи, друзей, знакомых и коллег
Георгий Зимарев/РИА Новости
В праздник Рождества Христова как никогда важно выразить теплые чувства и проявить внимание к родным, близким, друзьям и хорошим знакомым. Когда нет возможности сделать это лично, на помощь приходят праздничные открытки. Ими можно поделиться в социальных сетях или отправить их в любом мессенджере. «Газета.Ru» подготовила 100 вариантов ярких картинок и душевных поздравлений с Рождеством для родственников, друзей и знакомых, коллег и партнеров.

40 рождественских открыток — 2026 60 поздравлений с Рождеством — 2026 История Рождества Христова Что подарить на Рождество

40 рождественских открыток — 2026

Специально к Рождеству «Газета.Ru» подготовила 40 ярких открыток с пожеланиями. Скачайте понравившуюся картинку на смартфон или компьютер и отправьте ее в мессенджере дорогим вам людям. Или поделитесь рождественской открыткой в соцсетях, чтобы поздравить большой круг друзей.

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

Midjourney/Газета.Ru

60 поздравлений с Рождеством — 2026

Если хотите поздравить окружающих с праздником в сообщении, воспользуйтесь шаблонами ниже. Более длинные поздравления можно отправить в мессенджерах, а короткие — переслать родным и близким в СМС.

Поздравления родственникам

  • Пусть свет Рождества наполнит ваш дом теплом, радостью и любовью!

  • С Рождеством! Желаю мира в душе, уюта в доме и больших чудес!

  • Пусть Рождество принесет спокойствие, вдохновение и веру в лучшее.

  • Пусть в сердце живет радость, а рядом всегда будут близкие и любимые люди. С Рождеством!

  • Пусть рождественская звезда освещает путь к счастью и благополучию. Поздравляю с Рождеством Христовым!

  • С праздником Рождества Христова! Пусть эти волшебные дни подарят счастье и радость!

  • Пусть с первой рождественской звездой в дом войдут любовь и благодать. С праздником!

  • Желаю, чтобы это Рождество стало для вас началом благополучного и доброго года!

  • С Рождеством Христовым! Пусть святые дни принесут в дом мир, радость и душевный покой!

  • Пусть чудеса Рождества сопровождают тебя весь год. С праздником!

  • С Рождеством Христовым! Желаю радости, гармонии и веры в лучшее!

  • В этот праздничный день желаю вам, чтобы Рождество наполнило ваши сердца любовью и благодарностью!

  • С Рождеством Христовым! Светлых надежд и мира в доме!

  • Поздравляю с Рождеством и желаю, чтобы каждый твой день был наполнен любовью и счастьем!

  • Пусть ангелы-хранители берегут вашу семью. С Рождеством!

Поздравления друзьям

  • Пусть Рождество подарит спокойствие в сердце, радость и любовь! Поздравляю с праздником!

  • С Рождеством! Пусть чудеса случаются чаще, и всегда приходит помощь свыше!

  • С Рождеством! Пусть в твоем доме всегда будет много родных и друзей!

  • С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник принесет только радость и вдохновение!

  • Пусть твоя душа поет, сердце улыбается, а жизнь становится только лучше! Поздравляю с Рождеством!

  • Желаю тебе настоящего рождественского чуда и исполнения самой сокровенной мечты! С Рождеством!

  • С Рождеством! Пусть с этого дня в твоей жизни начнется череда хороших событий!

  • Со светлым праздником Рождества Христова! Пусть тебя всегда окружают добро, свет и забота близких!

  • Желаю, чтобы даже в самом обычном дне находилось место чуду. С Рождеством тебя!

  • Пусть рождественская звезда освещает путь к твоим самым светлым целям. С праздником!

  • Поздравляю с Рождеством! Пусть атмосфера в доме будет теплой, а праздник — щедрым и радостным!

  • С Рождеством! Желаю мира в душе, гармонии в сердце и благополучия в доме!

  • Пусть все тревоги растают в сиянии рождественских огней. С праздником!

  • С Рождеством! Желаю верить в чудеса и замечать их каждый день!

  • Пусть рядом всегда будут друзья и любимые люди! Поздравляю с Рождеством!

Поздравления коллегам и партнерам

  • С Рождеством Христовым! Желаю вам стабильности, мира и гармонии в душе!

  • Пусть рождественские дни принесут радость, благополучие и веру в лучшее. С праздником!

  • С Рождеством! Пусть наступающий год откроет новые горизонты и возможности.

  • Пусть эти дни подарят уют, радость и силы для новых свершений. С Новым годом и Рождеством!

  • Пусть дела идут легко, проекты радуют, а работа приносит удовлетворение. С Рождеством!

  • С Рождеством! Пусть в делах будет порядок, в мыслях — ясность, а в сердце — любовь и покой.

  • С Рождеством Христовым! Пусть праздник наполнит жизнь добрыми переменами.

  • Желаю новых идей, стабильности и внутренней гармонии. Поздравляю с Рождеством!

  • С праздником! Пусть рождественское настроение придаст сил для покорения новых вершин!

  • Пусть Рождество принесет в вашу жизнь уверенность, стабильность и новые счастливые возможности. С праздником!

  • Пусть успех сопровождает все начинания, а работа будет в радость. Поздравляю с Рождеством!

  • Поздравляю со светлым праздником Рождества! Счастья, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

  • С Рождеством! Пусть каждый день приносит удовлетворение от достигнутого!

  • Желаю мира, согласия и вдохновения в работе и в личной жизни. С Новым годом и Рождеством!

  • Пусть рождественская звезда освещает вам путь к профессиональным и личным достижениям! Поздравляю с Рождеством!

Короткие поздравления для СМС

  • С Рождеством! Пусть на душе будет светло и спокойно.

  • Пусть Рождество принесет вам мир, тепло и доброту!

  • Пусть сердце поет, а рядом будут дорогие люди! С Рождеством!

  • С Рождеством Христовым! Пусть все доброе сбудется!

  • Пусть звезда Рождества укажет тебе путь к счастью!

  • Поздравляю с Рождеством! Света, тепла и душевного покоя!

  • Пусть Рождество наполнит твою жизнь любовью. С праздником!

  • Поздравляю с праздниками! Тепла, надежды и рождественских чудес!

  • Счастливого Рождества и светлых мгновений!

  • Пусть праздник принесет радость и вдохновение. Поздравляю!

  • С Рождеством! Пусть чудеса будут рядом!

  • Добра, уюта и мира!Со светлым праздником Рождества!

  • С Рождеством! Пусть ангел хранит тебя и твоих близких!

  • Радости, света и искренних улыбок тебе! С Рождеством!

  • С Рождеством! Пусть в жизни будут только счастливые моменты!

История Рождества Христова

Один из главных христианских праздников отмечают в России 7 января в память о рождении Иисуса Христа. Это событие описано в Евангелиях от Матфея и Луки. В Назарете жили дева Мария и ее муж Иосиф. Однажды римский император Октавиан Август объявил перепись населения, согласно которой каждый житель должен был зарегистрировать свое имя и местонахождение. Так как Иосиф происходил из рода Давидова, ему необходимо было зарегистрироваться в городе Вифлееме. Из Назарета он и его беременная супруга Мария отправились в Вифлеем, но не нашли там приюта, так как все постоялые дворы были переполнены. Они укрылись в пещере пастухов, которая служила хлевом. Именно там и родился Христос, которого Мария положила в ясли — кормушку для животных.

В этот момент пастухам, которые стерегли стадо у Вифлеема, Ангел возвестил о рождении Спасителя, и те поспешили поклониться Младенцу. А восточные мудрецы, волхвы, увидев яркую звезду на небосклоне, отправились в путь, догадавшись, что это особый знак прихода в мир Спасителя. Они поднесли Иисусу три дара: золото — символ царской власти, ладан — знак божественной природы, и смирну — ароматное масло, символизирующее его будущую смерть.

Что подарить на Рождество

Идеальным подарком на праздник станет один из символов Рождества. Поэтому если вы собираетесь нанести визит родным или друзьям в праздник, преподнесите им небольшой тематический сувенир. Вот пять символичных подарков, которые уместны в Рождество.

  • Фигурки для рождественского вертепа. Вертеп — один из главных атрибутов праздника. Это композиция, которая воспроизводит библейский сюжет рождения Иисуса. Часто на праздник дарят набор фигурок или весь вертеп целиком.

  • Декоративные свечи. Восковые свечи украсят интерьер и придадут уюта любому домашнему празднику. В Рождество их можно поставить на стол или на подоконник.

  • Фигурки ангелов. Статуэтки производят из стекла, гипса, текстиля или фарфора, поэтому несложно найти подарок на любой кошелек. Но обращайте внимание на проработку деталей фигурок: чем качественнее будет статуэтка, тем больше шансов, что ее поставят на видное место в доме.

  • Рождественский венок. Такой подарок украсит и входную дверь, и стену в доме. А еще можно положить венок в центр стола и внутрь поставить праздничное блюдо — так сервировка будет выглядеть эффектно.

  • Вифлеемская звезда. Семиконечная звезда может стать отличным украшением для рождественской ели. Перед покупкой стоит уточнить оформление праздничного дерева у того, кому предназначен подарок. Если на елке висят преимущественно серебристые игрушки, то и звезду нужно выбирать в тон украшениям.

