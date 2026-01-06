Красочные открытки и искренние поздравления с Рождеством для семьи, друзей, знакомых и коллег

В праздник Рождества Христова как никогда важно выразить теплые чувства и проявить внимание к родным, близким, друзьям и хорошим знакомым. Когда нет возможности сделать это лично, на помощь приходят праздничные открытки. Ими можно поделиться в социальных сетях или отправить их в любом мессенджере. «Газета.Ru» подготовила 100 вариантов ярких картинок и душевных поздравлений с Рождеством для родственников, друзей и знакомых, коллег и партнеров.

40 рождественских открыток — 2026

Специально к Рождеству «Газета.Ru» подготовила 40 ярких открыток с пожеланиями. Скачайте понравившуюся картинку на смартфон или компьютер и отправьте ее в мессенджере дорогим вам людям. Или поделитесь рождественской открыткой в соцсетях, чтобы поздравить большой круг друзей.

close Midjourney/Газета.Ru

60 поздравлений с Рождеством — 2026

Если хотите поздравить окружающих с праздником в сообщении, воспользуйтесь шаблонами ниже. Более длинные поздравления можно отправить в мессенджерах, а короткие — переслать родным и близким в СМС.

Поздравления родственникам

Пусть свет Рождества наполнит ваш дом теплом, радостью и любовью!

С Рождеством! Желаю мира в душе, уюта в доме и больших чудес!

Пусть Рождество принесет спокойствие, вдохновение и веру в лучшее.

Пусть в сердце живет радость, а рядом всегда будут близкие и любимые люди. С Рождеством!

Пусть рождественская звезда освещает путь к счастью и благополучию. Поздравляю с Рождеством Христовым!

С праздником Рождества Христова! Пусть эти волшебные дни подарят счастье и радость!

Пусть с первой рождественской звездой в дом войдут любовь и благодать. С праздником!

Желаю, чтобы это Рождество стало для вас началом благополучного и доброго года!

С Рождеством Христовым! Пусть святые дни принесут в дом мир, радость и душевный покой!

Пусть чудеса Рождества сопровождают тебя весь год. С праздником!

С Рождеством Христовым! Желаю радости, гармонии и веры в лучшее!

В этот праздничный день желаю вам, чтобы Рождество наполнило ваши сердца любовью и благодарностью!

С Рождеством Христовым! Светлых надежд и мира в доме!

Поздравляю с Рождеством и желаю, чтобы каждый твой день был наполнен любовью и счастьем!

Пусть ангелы-хранители берегут вашу семью. С Рождеством!

Поздравления друзьям

Пусть Рождество подарит спокойствие в сердце, радость и любовь! Поздравляю с праздником!

С Рождеством! Пусть чудеса случаются чаще, и всегда приходит помощь свыше!

С Рождеством! Пусть в твоем доме всегда будет много родных и друзей!

С Рождеством Христовым! Пусть этот светлый праздник принесет только радость и вдохновение!

Пусть твоя душа поет, сердце улыбается, а жизнь становится только лучше! Поздравляю с Рождеством!

Желаю тебе настоящего рождественского чуда и исполнения самой сокровенной мечты! С Рождеством!

С Рождеством! Пусть с этого дня в твоей жизни начнется череда хороших событий!

Со светлым праздником Рождества Христова! Пусть тебя всегда окружают добро, свет и забота близких!

Желаю, чтобы даже в самом обычном дне находилось место чуду. С Рождеством тебя!

Пусть рождественская звезда освещает путь к твоим самым светлым целям. С праздником!

Поздравляю с Рождеством! Пусть атмосфера в доме будет теплой, а праздник — щедрым и радостным!

С Рождеством! Желаю мира в душе, гармонии в сердце и благополучия в доме!

Пусть все тревоги растают в сиянии рождественских огней. С праздником!

С Рождеством! Желаю верить в чудеса и замечать их каждый день!

Пусть рядом всегда будут друзья и любимые люди! Поздравляю с Рождеством!

Поздравления коллегам и партнерам

С Рождеством Христовым! Желаю вам стабильности, мира и гармонии в душе!

Пусть рождественские дни принесут радость, благополучие и веру в лучшее. С праздником!

С Рождеством! Пусть наступающий год откроет новые горизонты и возможности.

Пусть эти дни подарят уют, радость и силы для новых свершений. С Новым годом и Рождеством!

Пусть дела идут легко, проекты радуют, а работа приносит удовлетворение. С Рождеством!

С Рождеством! Пусть в делах будет порядок, в мыслях — ясность, а в сердце — любовь и покой.

С Рождеством Христовым! Пусть праздник наполнит жизнь добрыми переменами.

Желаю новых идей, стабильности и внутренней гармонии. Поздравляю с Рождеством!

С праздником! Пусть рождественское настроение придаст сил для покорения новых вершин!

Пусть Рождество принесет в вашу жизнь уверенность, стабильность и новые счастливые возможности. С праздником!

Пусть успех сопровождает все начинания, а работа будет в радость. Поздравляю с Рождеством!

Поздравляю со светлым праздником Рождества! Счастья, крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С Рождеством! Пусть каждый день приносит удовлетворение от достигнутого!

Желаю мира, согласия и вдохновения в работе и в личной жизни. С Новым годом и Рождеством!

Пусть рождественская звезда освещает вам путь к профессиональным и личным достижениям! Поздравляю с Рождеством!

Короткие поздравления для СМС

С Рождеством! Пусть на душе будет светло и спокойно.

Пусть Рождество принесет вам мир, тепло и доброту!

Пусть сердце поет, а рядом будут дорогие люди! С Рождеством!

С Рождеством Христовым! Пусть все доброе сбудется!

Пусть звезда Рождества укажет тебе путь к счастью!

Поздравляю с Рождеством! Света, тепла и душевного покоя!

Пусть Рождество наполнит твою жизнь любовью. С праздником!

Поздравляю с праздниками! Тепла, надежды и рождественских чудес!

Счастливого Рождества и светлых мгновений!

Пусть праздник принесет радость и вдохновение. Поздравляю!

С Рождеством! Пусть чудеса будут рядом!

Добра, уюта и мира!Со светлым праздником Рождества!

С Рождеством! Пусть ангел хранит тебя и твоих близких!

Радости, света и искренних улыбок тебе! С Рождеством!

С Рождеством! Пусть в жизни будут только счастливые моменты!

История Рождества Христова

Один из главных христианских праздников отмечают в России 7 января в память о рождении Иисуса Христа. Это событие описано в Евангелиях от Матфея и Луки. В Назарете жили дева Мария и ее муж Иосиф. Однажды римский император Октавиан Август объявил перепись населения, согласно которой каждый житель должен был зарегистрировать свое имя и местонахождение. Так как Иосиф происходил из рода Давидова, ему необходимо было зарегистрироваться в городе Вифлееме. Из Назарета он и его беременная супруга Мария отправились в Вифлеем, но не нашли там приюта, так как все постоялые дворы были переполнены. Они укрылись в пещере пастухов, которая служила хлевом. Именно там и родился Христос, которого Мария положила в ясли — кормушку для животных.

В этот момент пастухам, которые стерегли стадо у Вифлеема, Ангел возвестил о рождении Спасителя, и те поспешили поклониться Младенцу. А восточные мудрецы, волхвы, увидев яркую звезду на небосклоне, отправились в путь, догадавшись, что это особый знак прихода в мир Спасителя. Они поднесли Иисусу три дара: золото — символ царской власти, ладан — знак божественной природы, и смирну — ароматное масло, символизирующее его будущую смерть.

Что подарить на Рождество

Идеальным подарком на праздник станет один из символов Рождества. Поэтому если вы собираетесь нанести визит родным или друзьям в праздник, преподнесите им небольшой тематический сувенир. Вот пять символичных подарков, которые уместны в Рождество.

Фигурки для рождественского вертепа. Вертеп — один из главных атрибутов праздника. Это композиция, которая воспроизводит библейский сюжет рождения Иисуса. Часто на праздник дарят набор фигурок или весь вертеп целиком.

Декоративные свечи. Восковые свечи украсят интерьер и придадут уюта любому домашнему празднику. В Рождество их можно поставить на стол или на подоконник.

Фигурки ангелов. Статуэтки производят из стекла, гипса, текстиля или фарфора, поэтому несложно найти подарок на любой кошелек. Но обращайте внимание на проработку деталей фигурок: чем качественнее будет статуэтка, тем больше шансов, что ее поставят на видное место в доме.

Рождественский венок. Такой подарок украсит и входную дверь, и стену в доме. А еще можно положить венок в центр стола и внутрь поставить праздничное блюдо — так сервировка будет выглядеть эффектно.