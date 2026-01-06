Размер шрифта
В Германии назвали «критической» ситуацию в экономике

Spiegel: Мерц назвал критической ситуацию в экономике Германии
Global Look Press

Ситуация в немецкой экономике достигла критической точки. В этом уверен канцлер ФРГ Фридрих Мерц, сообщает журнал Spiegel со ссылкой на письмо канцлера своим партнерам в правительстве.

В письме, которое имеется в распоряжении издания, были расставлены приоритеты и задачи на ближайший год. Канцлер отметил успехи в миграционной политике, но обратил внимание и на сложное положение экономики Германии.

«По словам Мерца, положение немецкой экономики остается критическим: производительность слишком низкая, а бюрократические и налоговые издержки — слишком высокие», — излагает содержание письма Spiegel.

Поэтому в 2026 году канцлер поставил задачу создать благоприятные условия для экономического развития страны, а также обеспечить в Германии рост и рабочие места.

28 декабря глава Ассоциации работодателей Германии (BDA) Райнер Дульгер заявил, что ФРГ находится в самом длительном кризисе со времен ее основания. Он считает, что для выхода из него необходим решительный прорыв.

Дульгер призвал к сокращению бюрократии в стране. Это предоставит гражданам больше свободы для развития, уверен он.

По его мнению, внешнеполитические кризисы делают внутренние реформы более необходимыми. Он обратился к канцлеру Фридриху Мерцу заявив, что эффективная внешняя политика невозможна без роста экономики.

Ранее Германия значительно сократила выдачу разрешений на поставку вооружений на Украину.

