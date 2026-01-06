Размер шрифта
Новости. Общество

Роскачество назвало срок утверждения ГОСТа на шаурму

Роскачество: ГОСТ на шаурму планируют утвердить к концу 2026 года
ГОСТ на шаурму планируется утвердить в конце 2026 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов.

По его словам, для ведомства принципиально важно, чтобы документ получился качественным и был реально применим в сфере общественного питания и пищевой индустрии. В Роскачестве рассчитывают, что после вступления стандарта в силу он установит прозрачные и понятные правила для отрасли и повысит доверие потребителей к продукции.

Протасов отметил, что разработка ГОСТа вызвала значительный интерес как у профессионального сообщества, так и у покупателей. Сейчас, по его данным, завершается доработка первой редакции стандарта с учетом замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения.

В документе планируется закрепить определения терминов «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб», а также установить требования к блюдам, которые готовятся при потребителе, и к упакованной продукции, реализуемой в торговых сетях.

Роскачество в мае 2025 года разработало проект ГОСТа на шаурму, который затронет донер-полуфабрикаты (охлажденные и замороженные) и донер-кебабы. В маркировке шаурмы будут отражать сведения о производителе, его адрес, наименование продукта, дату и час изготовления, информацию об условиях хранения, массе нетто, составе и энергетической ценности.

Ранее россиянам рассказали, как не отравиться покупной шаурмой.

