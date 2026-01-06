Размер шрифта
Военнопленный рассказал, что мужчин на улицах Кривого Рога почти не осталось

Пленный Коновалов: на улицах Кривого Рога практически не осталось мужчин
Мужчин практически не осталось на улицах Кривого Рога на Украине. Об этом РИА Новостирассказал украинский военнопленный Юрий Коновалов.
По его словам, оставшиеся мужчины стараются убежать и спрятаться. На улицах можно только встретить хромого мужчину за 60 лет.

«Нет такого, чтобы мужик пошел себе пиво купил вечером после работы или еще что-то», — сказал Коновалов.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава. Об этом 20 декабря заявил глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Он отметил, что проблемы с мобилизацией в республике возникли из-за внутренних просчетов, роль России в этом переоценена. Он подчеркнул, что все делалось изнутри страны, «иногда осмысленно» из-за амбиций «определенных людей», иногда «необдуманно».

4 декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо усилить, так как текущих темпов призыва недостаточно для покрытия потребностей армии. По его оценке, сейчас в республике мобилизуют около 30 тысяч человек в месяц, что составляет лишь половину от необходимого количества для пополнения Вооруженных сил Украины.

Ранее эксперт рассказал, сколько денег нужно Украине, чтобы воевать в 2026 году.

