В Совфеде заявили о возврате США к империалистической политике

Атака США на Венесуэлу знаменует собой возврат к империалистической политике первой четверти XIX века. Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Андрей Клишас.

«За несколько дней мы узнали много нового от представителей США. Например, что военное вторжение с бомбардировками это всего-навсего «операция правоохранительных органов» по ордеру, который был выдан «давно», а не использование армии за рубежом (привет Конгрессу и хвалёной системе разделения властей в США), что США не считают себя в состоянии войны с Венесуэлой, но будут ей управлять (ну она же в Западном полушарии), что правила для всех в этом регионе устанавливать будут США, и это и есть «международное право»», — отметил Клишас.

По его словам, все это знаменует «возврат к империалистической политике первой четверти XIX». Также Клишас подчеркнул, что Европа, которая придерживается «ценностей XXI века» продолжает молчать, а про «экстренный саммит ЕС пока не слышно».

3 января 2026 года силы США провели операцию в Венесуэле и захватили президента Николаса Мадуро. Его увезли в Штаты, чтобы судить за преступления в сфере наркобизнеса. Первое заседание заседание против Мадуро состоялось 5 января 2026 года, однако Bloomberg писал, что рассматривать дело Мадуро по существу начнут не ранее 2027 года.

Сейчас обязанности президента Венесуэлы исполняет вице-президент Делси Родригес. По данным СМИ, разведка ЦРУ пришла к выводу, что соратники Мадуро лучше всего подходят для управления Венесуэлой. При этом Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой и отметил, что выборы в стране в ближайшие 30 дней не состоятся. Также Трамп отмечал, что США намерены управлять Венесуэлой в переходный период.

Ранее в Госдуме назвали поведение властей США «нездоровой эйфорией».