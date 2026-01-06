РИА Новости: ВСУ угрожали открыть минометный огонь по детям в Ставках в ДНР

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) угрожали жителю поселка Ставки в Донецкой народной республике (ДНР) открыть минометный огонь по детям. Об этом рассказала РИА Новости беженка, пожелавшая сохранить анонимность.

По словам собеседницы агентства, разговор с украинскими бойцами состоялся у ее мужа. Он спросил, если вдруг командование отдаст приказ стрелять по мирным жителям снова, будут ли они это делать. На что получил положительный ответ от военнослужащих ВСУ.

«Он (муж. — «Газета.Ru») говорит: «И что, даже не посмотрите то, что дети?» Он (боевик ВСУ. — «Газета.Ru») говорит: «Мне все равно — мне скажут, я буду стрелять, и все», — поделилась подробностями диалога женщина.

Поселок Ставки был взят под контроль российских военных в конце ноября 2025 года. В Минобороны РФ сообщили, что в операции по вытеснению противника из населенного пункта участвовали бойцы группировки войск «Запад».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что расправа украинских военных над мирными жителями подтверждает «неонацистское нутро» властей Украины. По ее словам, эти зверства в очередной раз демонстрируют злобное военное и политическое бессилие Киева на фоне поражений на фронте.

Ранее Захарова напомнила о тактике Запада, когда речь идет о зверствах Киева.